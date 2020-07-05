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| CANLI (İşte GS TS maçı ilk 11’leri)

Süper Lig’in 30. Haftası iki dev takımın mücadelesine sahne oluyor. Ligde şampiyonluk yarışının en önemli aktörlerinden 58 puana sahip maç eksiğiyle 2. Sırada yer alıyor. Karadeniz Fırtınası deplasmanda ’la oynayacağı karşılaşmayı kazanarak zirve koltuğuna yeniden oturmak istiyor. Diğer yandan evinde bordo-mavili ekibi konuk edecek Galatasaray 52 puanla 4. Sırada yer alırken, Fatih Terim’in öğrencileri bu maçı kazanarak 3. Sıradaki Sivasspor’u devirerek şampiyonluk yarışında ben de varım demek istiyor. Öte yandan zorlu geçecek bu karşılaşmayı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler “” şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte GS TS maçı canlı takip linki ve ilk 11’ler…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 20:52 Son Güncelleme: 5.7.2020 21:06 ABONE OL
Galatasaray Trabzonspor |CANLI İşte GS TS maçı ilk 11’leri

Süper Lig'de 30. Haftada şampiyonluğun önemli adayları olan ve 'ın kıran kırana geçecek karşılaşmasının heyecanı yaşanıyor. Yeşil sahada kozlarını paylaşacak olan takımlardan şampiyonluğun en önemli adayı Trabzonspor İstanbul'daki Galatasaray deplasmanından 3 puanın sahibi olarak ayrılmak ve liderlik koltuğuna tekrar oturmak istiyor. 52 puanla 4. Sırada yer alan Ev sahibi sarı-kırmızılı takım ise maçı kazanarak 3. Sıraya yükselmek ve şampiyonluk yarışında adından söz ettirmek istiyor. Diğer yandan bu önemli karşılaşmayı takip etmek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen spor severler "" şeklinde aramalarla canlı anlatım linkine ulaşmak istiyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR |CANLI (İŞTE GS TS MAÇI İLK 11'LERİ)

Süper Lig 30. hafta Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü (bugün) saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray Trabzonspor |CANLI İşte GS TS maçı ilk 11’leri

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:

GALATASARAY XI: Okan, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli.

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth.

Galatasaray Trabzonspor |CANLI İşte GS TS maçı ilk 11’leri

TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KAYBETMEZSE TARİHİ SERİYE ULAŞACAK

Süper Lig'de bu sezon son 11 deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayan , hafta sonu ile dış sahada oynayacağı maçı da kaybetmezse tarihinin en uzun üçüncü deplasman serisine imza atacak.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, deplasmanda sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden, son 11 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, deplasmanda topladığı 27 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisi devam eden ve üst üste 10 deplasman maçını kaybetmeden tamamladığı 2004-05 sezonunu da geride bırakarak bu alanda en uzun serilerinden birine imza atan Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray'a konuk olacak.

Galatasaray Trabzonspor |CANLI İşte GS TS maçı ilk 11’leri

282 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da ligin 5'inci haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldı. Söz konusu karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, hafta sonu deplasmanında da mağlup ayrılmazsa bu sezon üst üste 12'nci dış saha karşılaşmasını da yenilgisiz tamamlayacak ve bu alanda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3'üncü performansına imza atacak.

EN UZUN SERİSİ 14 MAÇ

1967 yılından beri mücadele ettiği liglerde deplasmanda en uzun serisine üst üste 14 dış saha maçını da kaybetmeden tamamladığı 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında ulaşan bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda ise 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu sezon 1978-79 sezonundaki 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisini yakalayan Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını da kazanması durumunda söz konusu sezonu geride bırakacak. Ayrıca bordo-mavililer bu sezon kalan 3 deplasman maçından da puan alması durumunda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte tarihinin en uzun deplasman yenilmezlik serisini elde edecek.

Galatasaray Trabzonspor |CANLI İşte GS TS maçı ilk 11’leri
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Galatasaray Trabzonspor | CANLI (İşte GS TS maçı ilk 11’leri)
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