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1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 32'inci haftasında lider ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada kaydetti.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 19:35 ABONE OL
Hatayspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Hatayspor, TFF 1. Lig'in 32'inci haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle kazandı.

Hatayspor'un golü 90'ıncı dakikada Soner Örnek'ten geldi. Akdeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 60'a yükseltti.

Liderin en yakın rakibi ile arasında tam 4 puan fark var.

Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri gelecek hafta deplasmanda küme düşmesi garantilenen Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Son hafta ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

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Hatayspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
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