Hatayspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Hatayspor, TFF 1. Lig'in 32'inci haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle kazandı.
Hatayspor'un golü 90'ıncı dakikada Soner Örnek'ten geldi. Akdeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 60'a yükseltti.
Liderin en yakın rakibi ile arasında tam 4 puan fark var.
Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri gelecek hafta deplasmanda küme düşmesi garantilenen Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Son hafta ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.