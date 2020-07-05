Süper Lig'de kiralık kabusu

Pandeminin ekonomik açıdan vurduğu kulüpler, tarihler 30 Haziran'ı (nadiren 31 Mayıs) gösterdiğinde ise yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Kiralık futbolcuların sözleşme bitiş tarihlerinin gelmesiyle birlikte, Gaziantep FK'da Twumasi ve Galatasaray'da Onyekuru'da olduğu gibi bonservis sahibi kulüpler, oyuncularını geri çağırdı.Ancak bunlar sadece birkaç örnek. Süper Lig'deTakımların bazıları oyuncuların kendileri ve kulüpleriyle anlaşma zemini ararken bazıları ise yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamadı.Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.FIFA, mevcut sezonun esas bitiş tarihinde sona erecek olan mevcut kira sözleşmeleri ve ilgili futbolcu sözleşmeler için futbolcunun kiralık olarak oynadığı kulübe, sezonu tamamlayabilmesini öncelik verilmesini tavsiye etmektedir.