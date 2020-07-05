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'de kiralık kabusu

Twumasi ve Onyekuru’nun gidişi sonrası gözler ’de aynı statüdeki 48 isme çevrildi. Kurallar gereği sözleşmeler mayıs ve haziran ayı sonu olarak yapılırken, lige verilen ara nedeniyle sezonun bitiş tarihinin uzaması kulüpleri zor durumda bıraktı

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Süper Lig'de kiralık kabusu
Pandeminin ekonomik açıdan vurduğu kulüpler, tarihler 30 Haziran'ı (nadiren 31 Mayıs) gösterdiğinde ise yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Kiralık futbolcuların sözleşme bitiş tarihlerinin gelmesiyle birlikte, Gaziantep FK'da Twumasi ve Galatasaray'da Onyekuru'da olduğu gibi bonservis sahibi kulüpler, oyuncularını geri çağırdı. Beşiktaş, Elneny; Fenerbahçe, Falette; Trabzonspor ise Messias'ı ikna etmeyi başardı. Ancak bunlar sadece birkaç örnek. Süper Lig'de toplam 50 futbolcu kiralık olarak top koşturuyor. Takımların bazıları oyuncuların kendileri ve kulüpleriyle anlaşma zemini ararken bazıları ise yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamadı.

TFF NE DİYOR?
Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

FIFA NE DİYOR?
FIFA, mevcut sezonun esas bitiş tarihinde sona erecek olan mevcut kira sözleşmeleri ve ilgili futbolcu sözleşmeler için futbolcunun kiralık olarak oynadığı kulübe, sezonu tamamlayabilmesini öncelik verilmesini tavsiye etmektedir.

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Süper Lig'de kiralık kabusu
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