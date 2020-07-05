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Luxemburgo corona virüse yakalandı!

'nın efsane teknik direktörlerinden Luxemburgo corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 13:02 ABONE OL
Luxemburgo corona virüse yakalandı!

Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Instagram'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

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Luxemburgo corona virüse yakalandı!
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