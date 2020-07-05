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'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

'in 30. haftasında sahasında ile karşılaştı. 'nun 2 golle yıldızlaştığı gecede sarı-lacivertliler rakibini 2-1 ile geçti. 'nin tek golü Soner'den geldi. Bu sonucun ardından Avrupa umudunu sürdüren Fenerbahçe'de maçın ardından önemli istatistikler de ortaya çıktı. İşte 'ın o rekoru ve Fenerbahçe'nin ilginç serisi...

Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:25 Son Güncelleme: 5.7.2020 09:31 ABONE OL
Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

'in 30. haftasında , konuk ettiği 'yi genç oyuncusu 'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

OPTA, zorlu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- , 'de 'yi konuk ettiği son beş maçın dördünü (1B) ve son üç karşılaşmayı kazandı.

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- , 'de oynadığı son sekiz maçın altısını kaybetti (1G 1B).

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- Son dört maçında 9 puan toplayan (3G 1M), daha önceki yedi karşılaşmadan sadece 3 puan çıkarabilmişti (3B 4M).

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- , takımlarına konuk olduğu son 16 maçının 15'ini kaybetti (1G) ve bu karşılaşmalarda toplam 41 gol yedi (maç başına 2.6).

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- Vitor Pereira'dan (2015/16) bu yana 'de 'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- , 'de oynadığı son 11 maçta da kalesinde gol gördü.

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- Bu sezon 'de en fazla kırmızı kart gören takım (10).

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- 'nun bu sezon 'de attığı dört gol de iç sahada geldi.

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- 'dan (19 yaş 91 gün vs Orduspor) bu yana formasıyla bir maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 271 gün).

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- Bu sezon 'deki ilk asistini yapan Deniz Türüç, bu asiste 37. şut pasında ulaştı.

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...

- 'nun bu sezon 'de attığı dört golün üçü ceza sahası dışından geldi.

Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...
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Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana...
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