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0-3 İstanbulspor (MAÇ SONUCU)

1'inci Lig'in 32’nci haftasında ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ligden düşen Eskişehirspor, İstanbul'a kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 22:17 ABONE OL
Eskişehirspor 0-3 İstanbulspor MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, kendi evinde İstanbulspor'a 3-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

9'uncu dakikada Alperen'in soldan ortasında topla buluşan Rıdvan'ın sert vuruşu auta çıktı.

13'üncü dakikada Bedirhan'ın çalımlarla ceza sahasına girerek verdiği pasla topla buluşan Tolga'nın şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

16'ncı dakikada Yusuf'un ortasına ceza sahası ön çizgisinde Uygar'ın sert şutu auta çıktı.

20'nci dakikada Bedirhan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden düzgün vuruşunu kaleci Halil parmaklarının ucuyla dışarıya çeldi.

22'nci dakikada Berk Ali'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu şut, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

28'inci dakikada Berk Ali'nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Eslem'in vuruşu direkten döndü.

37'nci dakikada Egehan'ın ara pasında topla buluşan Yusuf, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada Berkay'ın ceza sahası sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
İlk yarı bu skorla sona erdi.

80'inci dakikada savunma arkasında atılan topla buluşan Muhammed'in şutu ağlarla buluştu. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

82'nci İbrahim'in soldan ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Kağan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

85'inci dakikada Onur'un ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

88'inci dakikada Kağan'ın ortasında topla buluşan Muhammed'in ceza sahasından şutunu savunma oyuncuları çizgiden çıkardı.

90'ıncı dakikada Erdem, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

Deplasman ekibi sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Eskişehirspor 0-3 İstanbulspor (MAÇ SONUCU)
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