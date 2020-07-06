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Falcao rekora gidiyor!

Golleri yerine yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen G.Saray’ın yıldız oyuncusu Falcao, lig ve Avrupa’daki maçların yüzde 42’sinde kadroda yer almadı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Falcao rekora gidiyor!

Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde kanama oluşan Radamel Falcao, Başakşehir'den sonra Trabzonspor karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Bu sezon 6 milyon euro kazanan Kolombiyalı forvetin sakatlığı yüzünden kaçırdığı maç sayısı tam 14 oldu. Golleri yerine müzmin sakatlık problemi ile konuşulan oyuncu, lig ve Avrupa'daki maçların yüzde 42'sinde kadroda yer almadı. Taraftarların aylarca yolunu gözlediği, büyük beklentilerle geldiği G.Saray'da hüsran yaşatan Falcao, dünkü karşılaşmayı da tribünden takip etti.

Yusuf Yazıcı'dan Trabzon'a destek
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eski takımı Trabzonspor'u zorlu maçta yalnız bıraktı. Karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otele giderek arkadaşlarıyla bir araya gelen ve başarı dileyen Yusuf, mücadeleyi de Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

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Falcao rekora gidiyor!
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