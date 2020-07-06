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'ın gündemindeki Niger Robertha'dan sözleri!

scout ekibinin 'e önerdiği 22 yaşındaki Niger Robertha, transferine dair konuştu. Sarı-kırmzılı ekibin gündemindeki golcü, "Yeterince iyi teklif varsa bu yaz takımdan ayrılabilirim" dedi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 18:15 ABONE OL
Galatasaray'ın gündemindeki Niger Robertha'dan transfer sözleri!

Galatasaray scout ekibinin yeni keşfi Hollandalı forvet Nigel Robertha oldu. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya'da forma giyen genç yıldız adayı transfere yeşil ışık yaktı.

"BU YAZ TAKIMDAN AYRILABİLİRİM"
Ajansspor'un derlediği habere göre geleceği ile ilgili Bulgar basınına konuşan Robertha, "Hem Levski hem de benim için yeterince iyi bir teklif varsa, bu yaz takımdan ayrılabilirim" diyerek gelecek tekliflere açık kapı bıraktı.

SCOUT EKİBİ ROBERTHA'YI YERİNDEN İZLEDİ
Bilindiği üzere Galatasaray scout ekibi, 22 yaşındaki oyuncu için Bulgaristan'a gitti ve Beroe-Levski Sofya maçını yerinde izledi. Hollandalı forvet, Levski Sofya'nın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta 2 gol kaydetti.

Öte yandan genç oyuncuyu Galatasaray haricinde Legia Varşova ve Ludogorets takımları da yakından takip ediyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Robertha, bu sezon forma giydiği 18 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.

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Galatasaray'ın gündemindeki Niger Robertha'dan transfer sözleri!
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