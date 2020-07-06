Fenerbahçe'de gençler geliyor

Fenerbahçe, sezona erken havlu atmasına rağmen genç oyuncularının performansıyla geleceğe umutla bakıyor.attığı gollerle yıldızlaştı.yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Teknik heyet şimdi desahaya sürme planı içinde.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde aldığı süreleri gol, asist katkısı olarak son derece değerli kullandı. 21 yaşındaki oyuncu, 77 dakikada bir gol veya asist yaparak skora katkıda bulundu. Pandemi sürecinde özel antrenör tutup kendisini hazırlayan Ferdi, sarı-lacivertli kulübün geleceğe umutla bakmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu.Altay Bayındır, özellikle pandemi sonrası süreçte lige damga vurdu. 22 yaşındaki kaleci son 4 lig maçında 13 net kurtarış yaparak 9 puanda büyük pay sahibi oldu. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in özel korumasında olan Altay, eleştiri aldığı yan top konusunda özel çalışma yapıyor.Kaptan Emre Belözoğlu'nun her karşılaşma öncesinde ve arasında özel olarak ilgilendiği genç orta saha Ömer Faruk Beyaz, bundan böyle yoluna A takım oyuncusu olarak devam edecek. Ligde kalan 4 karşılaşmada mümkün olduğunca oynatılacak.