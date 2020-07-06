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'de gençler geliyor

'de kaleci ve 'nun yükselen performansları yüzleri güldürdü. Göztepe galibiyetine Ferdi golleri, Altay da kurtarışları ile imza atarken gözler şimdi altyapının göz bebeği olan ’a çevrildi. 16’lık genç yetenek, ligde kalan 4 maçta forma giyecek

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'de gençler geliyor
Fenerbahçe, sezona erken havlu atmasına rağmen genç oyuncularının performansıyla geleceğe umutla bakıyor. 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu attığı gollerle yıldızlaştı. 1998 doğumlu Altay Bayındır ise yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Teknik heyet şimdi de 2003'lü Ömer Faruk Beyaz'ı sahaya sürme planı içinde.

ÖZEL HOCA TUTARAK HAZIRLANDI
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde aldığı süreleri gol, asist katkısı olarak son derece değerli kullandı. 21 yaşındaki oyuncu, 77 dakikada bir gol veya asist yaparak skora katkıda bulundu. Pandemi sürecinde özel antrenör tutup kendisini hazırlayan Ferdi, sarı-lacivertli kulübün geleceğe umutla bakmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu.

VOLKAN DEMİREL'İN KORUMASI ALTINDA
Altay Bayındır, özellikle pandemi sonrası süreçte lige damga vurdu. 22 yaşındaki kaleci son 4 lig maçında 13 net kurtarış yaparak 9 puanda büyük pay sahibi oldu. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in özel korumasında olan Altay, eleştiri aldığı yan top konusunda özel çalışma yapıyor.

ÖMER FARUK SIRA BEKLİYOR
Kaptan Emre Belözoğlu'nun her karşılaşma öncesinde ve arasında özel olarak ilgilendiği genç orta saha Ömer Faruk Beyaz, bundan böyle yoluna A takım oyuncusu olarak devam edecek. Ligde kalan 4 karşılaşmada mümkün olduğunca oynatılacak.

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Fenerbahçe'de gençler geliyor
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