Merkez Hakem Kurulu (MHK), kararları ile sezona damga vururkeneleştirileri de sık sık dile getiriliyordu. Ancak dün yapılan atamalarla sporseverler çileden çıktı. Başakşehir'in maçlarını kariyerinde 6 kez ile en çok yöneten isim olan Abdulkadir Bitigen'in görev aldığı süreçte sadece 2 puan kaybeden İstanbul ekibine ödül gibi bir atama daha geldi veBu sezon Trabzonspor'un ligde 4 puanına mani olan ve A.Gücü ile Alanya maçlarındaki kararları ile bordo-mavili camianın sinir uçları ile oynayan Bitigen'in bu karşılaşmaya atanması sonrasındaKüme düşme hattında bulunan Denizli cephesi de MHK'ye büyük tepki gösterdi.Rodrigues, Pereira'nın ayağına basıyor. Kırmızı beklenirken Bitigen sarı bile vermiyor.Rodrigues'in Abdülkadir'eCeza sahası içinde Atila, Bilal'i düşürdü ama Bitigen devam kararı verdi.Top ceza sahasında A.Gücü'nden Kulusic'in eline çarptı. VAR'a giden BitigenOfsayt çizgisinin yamuk olması dikkat çekti.Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Lopes'in Trabzonlu Nwakaeme'ye yaptığı harekette ilginç bir karar ile bordo-mavili oyuncuya sarı çıktı.Abdulkadir Bitigen kritik maçlarda verdiği kararlar ile bu sezon 4 Büyük takımın kâbusu oldu. 37 yaşındaki hakemin yönettiği G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında 4 Büyükler'in toplam puan kaybı 25 olurken,