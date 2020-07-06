Merkez Hakem Kurulu (MHK), kararları ile sezona damga vururken 'ligi dizayn ediyorlar'
eleştirileri de sık sık dile getiriliyordu. Ancak dün yapılan atamalarla sporseverler çileden çıktı. Başakşehir'in maçlarını kariyerinde 6 kez ile en çok yöneten isim olan Abdulkadir Bitigen'in görev aldığı süreçte sadece 2 puan kaybeden İstanbul ekibine ödül gibi bir atama daha geldi ve 7 Temmuz Salı günü oynanacak Denizlispor maçının orta hakemliğine verildi.
Bu sezon Trabzonspor'un ligde 4 puanına mani olan ve A.Gücü ile Alanya maçlarındaki kararları ile bordo-mavili camianın sinir uçları ile oynayan Bitigen'in bu karşılaşmaya atanması sonrasında Karadeniz ekibinin taraftarları da sosyal medyada ayaklandı.
Küme düşme hattında bulunan Denizli cephesi de MHK'ye büyük tepki gösterdi. Öte yandan salı günü oynanacak diğer mücadele olan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçına da Alper Ulusoy verildi.
TRABZON- A.GÜCÜ (1-1)
Rodrigues, Pereira'nın ayağına basıyor. Kırmızı beklenirken Bitigen sarı bile vermiyor.
Rodrigues'in Abdülkadir'e sert müdahalesinde kart yine çıkmadı.
Ceza sahası içinde Atila, Bilal'i düşürdü ama Bitigen devam kararı verdi.
Top ceza sahasında A.Gücü'nden Kulusic'in eline çarptı. VAR'a giden Bitigen penaltı beklenirken ofsayt buldu!
Ofsayt çizgisinin yamuk olması dikkat çekti.
DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR (2-0)
Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Lopes'in Trabzonlu Nwakaeme'ye yaptığı harekette ilginç bir karar ile bordo-mavili oyuncuya sarı çıktı. VAR'daki Bitigen uyudu, itiraz eden Nwakaeme oyundan atıldı
4 BÜYÜKLER'E TAM 25 PUAN KAYBETTIRDI
Abdulkadir Bitigen kritik maçlarda verdiği kararlar ile bu sezon 4 Büyük takımın kâbusu oldu. 37 yaşındaki hakemin yönettiği G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında 4 Büyükler'in toplam puan kaybı 25 olurken, Başakşehir, Bitigen ile sadece 2 puan kaybetti.