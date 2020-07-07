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11 dakikada cezayı kesti

Rıdvan’ın hatası golü yedirdi, hatayı affetmedi, genç yıldızını kenara aldı

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
11 dakikada cezayı kesti
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Rıdvan Yılmaz dün 51. dakikada yenilen golde hatasıyla başroldeydi. Cenk Şahin'e kaptırdığı top, Hasan Hüseyin'in vuruşu ile gol oldu. Sergen Yalçın bunu affetmedi. 11 dakika sonra Rıdvan'ı kenara alıp yerine Caner Erkin'i sahaya sürdü.
Beşiktaş taraftarı genç yıldızları eleştirirken, destek mesajları da bir hayli fazlaydı. İşte moral veren o mesajlar: "İki maçtır iyi oynayan Rıdvan tek hatada çıkmamalıydı.", "Rıdvan ilk kez patladı. O bölgede saçma hareketler yapmaması gerektiğini öğrenmiştir.", "Canın sağ olsun Rıdvan.", "Hata sadece Rıdvan'ın değil ama sadece gençlerle olmayacağı da kesin."

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11 dakikada cezayı kesti
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