11 dakikada cezayı kesti

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Rıdvan Yılmaz dün 51. dakikada yenilen golde hatasıyla başroldeydi.Sergen Yalçın bunu affetmedi. 11 dakika sonra Rıdvan'ı kenara alıp yerine Caner Erkin'i sahaya sürdü.Beşiktaş taraftarı genç yıldızları eleştirirken, destek mesajları da bir hayli fazlaydı. İşte moral veren o mesajlar:"Rıdvan ilk kez patladı. O bölgede saçma hareketler yapmaması gerektiğini öğrenmiştir.",, "Hata sadece Rıdvan'ın değil ama sadece gençlerle olmayacağı da kesin."