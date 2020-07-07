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inanılmazı başardı yıkıldı

'nin genç kalecisi , 'in 31'inci haftasında oynanan karşılaşmasındanda da Fenerbahçe'nin kalesini koruyan isim oldu. Genç kaleci zorlu mücadelenin 32'inci dakikasında çok zor bir pozisyonda topu çizgiden çıkardı ve Altay'ın bu kurtarışının ardından adeta yıkıldı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 19:56 Son Güncelleme: 7.7.2020 20:00 ABONE OL
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı

'in 31. haftasında 'ne konuk olan , geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı

Ligin 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, bu maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz kadroda yer almadı. 'de Serdar'ın yerine karşısında stoperde Jailson forma giydi.

Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı

Göztepe maçındaki diğer 10 ismi bozmayan 'de kalede forma giyerken, stoperde Jailson partneri Simon Falette oldu. Sağ bekte Nabil Dirar, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın forma giydiği sarı-lacivertlilere savunmanın önünde Luis Gustavo ile Tolgay Arslan oynadı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Deniz Türüç forma şansı bulurken, santrfor arkasında Ozan Tufan, ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.

Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı

ALTAY İNANILMAZI BAŞARDI

Zorlu karşılaşmanın 32'inci dakikasında Altay kalesini gole kapattı. Stancu, Soner ve Sefa Yılmaz'ın girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşen genç kaleci, savunma hatasından dolayı kaleye giden bir adeta uçarak çizgiden çıkardı.

Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

'ın bu kurtarışı sosyal medyada da olay oldu. taraftarı genç kaleci ile ilgili bir çok paylaşım yaptı.

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
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Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı
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