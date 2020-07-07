Altay Bayındır inanılmazı başardı sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.
Ligin 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, bu maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de Serdar'ın yerine Gençlerbirliği karşısında stoperde Jailson forma giydi.
Göztepe maçındaki diğer 10 ismi bozmayan Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır forma giyerken, stoperde Jailson partneri Simon Falette oldu. Sağ bekte Nabil Dirar, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın forma giydiği sarı-lacivertlilere savunmanın önünde Luis Gustavo ile Tolgay Arslan oynadı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Deniz Türüç forma şansı bulurken, santrfor arkasında Ozan Tufan, ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.
ALTAY İNANILMAZI BAŞARDI
Zorlu karşılaşmanın 32'inci dakikasında Altay kalesini gole kapattı. Stancu, Soner ve Sefa Yılmaz'ın girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşen genç kaleci, savunma hatasından dolayı kaleye giden bir adeta uçarak çizgiden çıkardı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!
Altay Bayındır'ın bu kurtarışı sosyal medyada da olay oldu. Fenerbahçe taraftarı genç kaleci ile ilgili bir çok paylaşım yaptı.
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.