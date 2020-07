Beşiktaş’a Kayserispor freni

51'de 19 yaşındaki Rıdvan topu kaptırdı,affetmedi. 74'teeşitliği sağladı ancak 83'tebu kez genç kaleci Ersin'in hatalı çıkışını değerlendirdi.de skoru ilan etti. Kartal, G.Saray'ı geçme şansını kaçırıp, Avrupa umutlarını azalttı. 7 yıl sonra rakibini yenen Kayseri 14. sıraya çıktı.Maçta 7 kritik kurtarış yapan ve galibiyeti getiren isim olan Silviu Lung maç sonrası Türkçe olarak verdiği röportajda "Ben yok, takım var. Her maçımız var ve maçın adamı Kayserispor. Takım olarak iyi mücadele verdik" dedi. Bu arada Lung, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı geride bırakarak Süper Lig'de bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci oldu. (100 kurtarış). İşte öne çıkan bazı kurtarışları:Dk.21 Lens'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Diaby'nin şutunu kornere çeldi.Dk.27 Lens'in ortasını arka direkte Atiba kafayla tamamlamak istedi, şutunu kaleci Lung kurtardı.Dk.33 Gökhan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çevirdiği topu Burak tamamladı, Lung gole izin vermedi.Dk.41 Diaby'nin ortaladığı topa kale önünde kafayı vuran Burak'ın şutunu kornere çeldi.Dk.57 Diaby'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.Dk.90+1 Boateng'in yaptığı kafa vuruşu kucağında kaldı.Bu sezon ilk golünü geçen hafta Sivas maçında atan Hasan Hüseyin dün iki kez fileleri havalandırdı. Karşılaşma sonrası, "İlk golüm takımı ateşlediği için benim için daha özeldi. Ama ikinci golüm de çok güzeldi. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. İki haftadır da istatistik yapıyorum. Hoca sürekli hücuma çık diyor, şut at diyor. Her yerime kramplar girdi ama kazandık" dedi.Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını kazandı. G.Birliği ve Sivas'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen Kayseri, Beşiktaş'ı da 3-1 yenmeyi başardı. Kayserispor'un Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı son iki galibiyet de Robert Prosinecki yönetiminde geldi. İlki Mayıs 2013'te 2-0'lık sonuçla alınmıştı. Hırvat hoca, iç sahada oynanan 7 karşılaşmada 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.Beşiktaş'ı umutlandıran golü atan Atiba, "Can acıtıcı bir sonuç. Hâlâ oynamamız gereken 4 maç var. Hiçbir şey bitmiş değil. Bir fırsatı teptik ama kafamızı kaldırmamız gerekiyor" dedi.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, karşılaşma sonrası duygularını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı: "Mucizenin gerçekleşmesine 4 hafta kaldı. İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuzu gösterdik. Bize inanın, ligde kalacağız dedim. En iyi futbol oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Tüm oyuncularımız inançlı. Biliyorum ki tüm Türkiye bizimle. Tüm takım taraftarları bana onlarca mesaj atıyor. Pes etmemeyi tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Havlu atmadık, atmayacağız. Sonuna kadar savaşan tüm oyuncularımı, hocamı, herkesi tebrik ediyorum. İnancın zaferini göstereceğiz."