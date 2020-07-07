Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzon maçında kırmızı kart gören Feghouli'nin bileti kesildi

maçında gören Feghouli'nin bileti kesildi

'ın hayallerini bitiren Cezayirli yıldız Feghouli, iki yıllık kontratı olmasına rağmen gerekirse bonservis bedeli alınmadan gönderilecek.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Trabzon maçında kırmızı kart gören Feghouli'nin bileti kesildi

Trabzonspor yenilgisinin faturası, gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'ı 10 kişi bırakan Sofiane Feghouli'ye çıkarıldı. Kırmızı kart sonrası sosyal medyada da ağır şekilde eleştirilen Feghouli kaçan Şampiyonlar Ligi fırsatının da tek sorumlusu olarak gösterildi. Bu tepkilerden sonra yönetim de Cezayirlinin biletini kesti.

PAZARLIK BİLE YAPILMAYACAK
Maaşı 4 aydır ödenmediği için Feghouli'ye verilecek para cezasının bir karşılığı bulunmuyor. Ancak yönetim 30 yaşındaki oyuncuya teklif gelmesi halinde dahi pazarlık yapmayacak. Takımda iki yıl daha kalırsa 8 milyon euro ödenecek Cezayirli yıldızın maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, gerekirse bonservis bedeli almadan Feghouli'yi göndermeye hazır.

NEREDESİN MUSLERA!
RİZESPOR maçında ayağı kırılana dek Muslera'nın ligde kaleyi koruduğu 25 maçın 12'sinde G.Saray rakiplerine gol izni vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 5 maçta 10 gole engel oalmadı.

BARTALİ GİTTİ ASLAN BİTTİ!
KARANTiNA sürecinde ülkesi İtalya'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu Galatasaray çok hissetti. Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi. Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.

'BENİM HATAM' DEDİ TARAFTARI KIZDIRDI
Sofiane Feghouli dün Twitter'dan yaptığı açıklama ile taraftardan özür diledi. "Hatalıyım ve sorumluluğu alıyorum. Yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" diyen Feghouli'ye sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gözümüzden düştün. Evine dön" şeklinde mesajlar atarak tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?
Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?
Bakan Koca son dakika açıkladı! 6 Temmuz Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum!
Son Dakika Haber- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte 2020 güncel fiyat listesi
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan "Ozan Güven'in başı büyük dertte"...
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu ile haftanın fırsatları raflarda yerini almak üzere! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyatlar…
Son dakika haberi: Emekli maaşı 2020 zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon maçında kırmızı kart gören Feghouli'nin bileti kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA