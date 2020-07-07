Trabzon maçında kırmızı kart gören Feghouli'nin bileti kesildi

Trabzonspor yenilgisinin faturası, gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'ı 10 kişi bırakan Sofiane Feghouli'ye çıkarıldı. Kırmızı kart sonrası sosyal medyada da ağır şekilde eleştirilen Feghouli kaçan Şampiyonlar Ligi fırsatının da tek sorumlusu olarak gösterildi. Bu tepkilerden sonra yönetim de Cezayirlinin biletini kesti.



PAZARLIK BİLE YAPILMAYACAK

Maaşı 4 aydır ödenmediği için Feghouli'ye verilecek para cezasının bir karşılığı bulunmuyor. Ancak yönetim 30 yaşındaki oyuncuya teklif gelmesi halinde dahi pazarlık yapmayacak. Takımda iki yıl daha kalırsa 8 milyon euro ödenecek Cezayirli yıldızın maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, gerekirse bonservis bedeli almadan Feghouli'yi göndermeye hazır.



NEREDESİN MUSLERA!

RİZESPOR maçında ayağı kırılana dek Muslera'nın ligde kaleyi koruduğu 25 maçın 12'sinde G.Saray rakiplerine gol izni vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 5 maçta 10 gole engel oalmadı.



BARTALİ GİTTİ ASLAN BİTTİ!

KARANTiNA sürecinde ülkesi İtalya'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu Galatasaray çok hissetti. Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi. Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.



'BENİM HATAM' DEDİ TARAFTARI KIZDIRDI

Sofiane Feghouli dün Twitter'dan yaptığı açıklama ile taraftardan özür diledi. "Hatalıyım ve sorumluluğu alıyorum. Yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" diyen Feghouli'ye sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gözümüzden düştün. Evine dön" şeklinde mesajlar atarak tepki gösterdi.