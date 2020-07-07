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Büyük avcısı Fırtına

, ligde 35 sezon sonra "3 Büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Büyük avcısı Fırtına

Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takım, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlik alarak sahadan ayrılmıştı.

SÖRLOTH TARİHE GEÇTİ
TRABZONSPOR'UN Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında attığı gol sonrası kulüp tarihine adını yazdırdı. Ligdeki gol sayısını 30 maçta 21'e çıkartan ve bu alanda ligin en iyisi olan Sörloth, Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 gol kaydetti. 24 yaşındaki forvet böylelikle 1995-96 sezonunda tüm kulvarlarda 41 maçta 28 kez fileleri havalandıran Şota'yı geçti. Sörloth, ligde kalan 4 maçta 4 gol daha atması halinde ise Şota'nın 34 maçta 25 gollük rekorunu egale edecek.

FİLİP NOVAK KENDİNİ AŞTI
SÜPER Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak, Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den itibaren 84 maçta 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza attı. Novak, Midtjylland'da 97 maçta 16, Jablonec'te ise 5 sezonda 139 maçta 16 kez ağları sarsmıştı.

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Büyük avcısı Fırtına
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