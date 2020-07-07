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Feghouli ve 'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 19:46 Son Güncelleme: 7.7.2020 19:48 ABONE OL
Feghouli ve Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Temmuz 2020 tarihli disiplin sevkleri kararlarını açıkladı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Feghouli, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz de hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 05.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. uyarınca 06.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Feghouli ve Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi
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