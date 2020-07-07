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Ferdi&Dirar sevinci

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Ferdi&Dirar sevinci
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde iki sevindirici gelişme yaşandı. Hafif sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer alırken, iki oyuncunun da oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile cezalı Serdar Aziz ise bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Cezalı Serdar'ın yokluğunda stoperde Luiz Gustavo'nun görevlendirilmesi bekleniyor.

Avrupa aşkına!
SÜPER Lig'de son 4 maçtan 3 galibiyet çıkarıp yeniden Avrupa yarışına ortak olan F.Bahçe, bugün G.Birliği deplasmanında... Son iki maçını da kazanan ve bugün 18.30'daki karşılaşmayı da alıp seriyi sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında İstanbul'daki maçı 5-2'lik skorla kazanmıştı.

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Ferdi&Dirar sevinci
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