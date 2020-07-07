Ferdi&Dirar sevinci

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde iki sevindirici gelişme yaşandı. Hafif sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer alırken, iki oyuncunun da oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Sakatlıkları bulunanCezalı Serdar'ın yokluğunda stoperde'nun görevlendirilmesi bekleniyor.SÜPER Lig'de son 4 maçtan 3 galibiyet çıkarıp yeniden Avrupa yarışına ortak olan F.Bahçe, bugün G.Birliği deplasmanında... Son iki maçını da kazanan ve bugün 18.30'daki karşılaşmayı da alıp seriyi sürdürmek isteyen