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Hasan : ile anlaşmadı

Başkanı Hasan , 'un ile anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Yalan haber yapıyorlar. buradayken başka bir değil" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 18:53 ABONE OL
Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut Fenerbahçe ile anlaşmadı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un sezon sonu Fenerbahçe'ye gideceği söylentilerine ilişkin, "Yalan haber yapıyorlar. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" dedi.

Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan turuncu-yeşilli ekibin Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Ben de buradan söylüyorum. Yönetim olarak inkar ettiğimiz bir konu yok. Çünkü yalan haber yapıyorlar. Hocamız kimseyle anlaşmadı. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" ifadelerini kullandı.

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Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut Fenerbahçe ile anlaşmadı
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