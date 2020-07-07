Kayseri’de kıran kırana pazarlık

ayserispor'un orta sahadaki iki önemli ismi Bernard Mensah ile Emre Demir'i almak isteyen Beşiktaş yönetimi, dün harekete geçti.Mensah'ın 1.1 milyon Euro'luk maaşını karşılayıp bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Emre'nin bonservisine ise 1.5 milyon Euro ödeyip bir sonraki satıştan da %50 pay vermeyi teklif etti.Uzun süren pazarlıkta olumlu bir hava estiği ve görüşmelerin sürmesi konusunda anlaşıldığı öğrenildi.Sakatlıktan döndükten sonra yoğun tempo içerisine giren N'Koudou, kronik ağrıları yüzünden dün 11'de forma giyemedi. Hafta boyunca hafif çalışmalar yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yerine, 26 Ocak'tan beri 11'de başlamayan Necip Uysal şans buldu. N'Koudou ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.SEZON sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen ve Beşiktaş ile anlaşan Fabrice N'Sakala sürpriz bir hamle yaptı. 29 yaşındaki sol bek Alanyaspor'un Instagram hesabını takipten çıkardı. Alanyaspor da futbolcuyu takipten çıktı. Kartal, N'Sakala'ya 800 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalatacak.BEŞIKTAŞ, Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta 1986-87 sezonunda oynadıkları G.Saray maçında teşvik primi aldıklarını yazması sonrası TFF'den ilgili sezonda şampiyonluğun kendilerine verilmesini istemiş ancak reddedilmişti. Yönetim, bunun üzerine konuyu Tahkim'e taşıdı ve dün resmi başvuru yapıldı.