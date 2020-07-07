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Kayseri’de kıran kırana pazarlık

yönetimi, Bernard Mehsah ve Emre Demir’in transferi için Kayserisporlu yetkililerle masaya oturdu

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Kayseri’de kıran kırana pazarlık
Kayserispor'un orta sahadaki iki önemli ismi Bernard Mensah ile Emre Demir'i almak isteyen Beşiktaş yönetimi, dün harekete geçti. Maç için gidilen Kayseri'de sarı-kırmızılı yönetim ile yemekte bir araya gelen siyah-beyazlılar, şartları sordu. Mensah'ın 1.1 milyon Euro'luk maaşını karşılayıp bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Emre'nin bonservisine ise 1.5 milyon Euro ödeyip bir sonraki satıştan da %50 pay vermeyi teklif etti. Ancak Kayseri bu şartlarda transferin mümkün olamayacağını bildirdi. Uzun süren pazarlıkta olumlu bir hava estiği ve görüşmelerin sürmesi konusunda anlaşıldığı öğrenildi.

NECİP AYLAR SONRA İLK KEZ 11'DE
Sakatlıktan döndükten sonra yoğun tempo içerisine giren N'Koudou, kronik ağrıları yüzünden dün 11'de forma giyemedi. Hafta boyunca hafif çalışmalar yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yerine, 26 Ocak'tan beri 11'de başlamayan Necip Uysal şans buldu. N'Koudou ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Fabrice N'Sakala Alanya'yı sildi
SEZON sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen ve Beşiktaş ile anlaşan Fabrice N'Sakala sürpriz bir hamle yaptı. 29 yaşındaki sol bek Alanyaspor'un Instagram hesabını takipten çıkardı. Alanyaspor da futbolcuyu takipten çıktı. Kartal, N'Sakala'ya 800 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalatacak.

Tahkim Kurulu'na başvuru yapıldı...
BEŞIKTAŞ, Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta 1986-87 sezonunda oynadıkları G.Saray maçında teşvik primi aldıklarını yazması sonrası TFF'den ilgili sezonda şampiyonluğun kendilerine verilmesini istemiş ancak reddedilmişti. Yönetim, bunun üzerine konuyu Tahkim'e taşıdı ve dün resmi başvuru yapıldı.

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Kayseri’de kıran kırana pazarlık
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