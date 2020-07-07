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Serie A'da harika maç! 'u devirdi

Serie A'nın 31. haftasında futbolunun iki devi ile karşı karşıya geldi. 62. dakikaya kadar geride olan Milan, mücadeleyi 'lik skorla kazandı.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 01:00 ABONE OL
Serie A'da harika maç! Milan Juventus'u devirdi

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan ile Juventus arasında oynanan dev maç müthiş bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 18 dakikada bulduğu gollerle 4-2 kazanmayı başardı.

Lider Juve, 47'de Rabiot, 53'te Higuain'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen Milan, 62'de Ibrahimovic (pen.), 66'da Kessie, 67'de Leao ve 80'de Rebic'in golleriyle üç puana uzandı.

Ev sahibinde hafif sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyun ikinci yarının başında dahil oldu.

Ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanışan lider Juventus haftayı 75 puanla tamamladı.

Maç fazlasıyla 5. sıraya tırmanan Milan ise puanını 49 yaptı.

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Serie A'da harika maç! Milan Juventus'u devirdi
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