Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Trabzonspor Muhammet Taha Tepe'ye imzayı attırdı

Son dakika... 'ye imzayı attırdı

Son dakika... , genç kaleci ile sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:38 Son Güncelleme: 7.7.2020 17:44 ABONE OL

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye;
Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza
Son dakika haberler: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan "Ozan Güven'in başı büyük dertte"...
Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyatlar…
A101 9 Temmuz kataloğu ile haftanın fırsatları raflarda yerini almak üzere! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
Son Dakika: Emekli maaşı 2020 zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor 3.eleme adayı kim oldu?
Zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli ve memur maaşları bu ay zamlı mı yatacak?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Trabzonspor Muhammet Taha Tepe'ye imzayı attırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA