Bir maçla silmeyiz

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği maçta yaptıkları kritik hatalarla sonuçta belirleyici olan kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz'a camia sahip çıktı. Konuyla ilgili olarakkonuşan Emre Kocadağ, altyapıdan çıkan oyuncuların genç oldukları için değil, iyi oldukları sürece oynayacaklarını söyledi. Kocadağ, "Futbol hata oyunudur. Bu işin doğasında var.İkisi de 19 yaşına gelmiş, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcuları.Genç, yaşlı, tecrübeli diye bir ayrım yapmıyoruz. Onlar da formayı hak etmek için daha çok çalışacaklar." ifadelerini kullandı.İki genç ve yetenekli isim. Henüz gerekli deneyimleri olmamasına rağmen görev aldıkları maçlarda iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Kayserispor maçında ise birinci golde sol bek Rıdvan'ın, ikinci golde ise kaleci Ersin'in hataları var. Fakat bir başka gerçek var ki, böylesi hatalar sadece genç oyunculara ait değil. Bu yüzden her iki futbolcunun da hatalarından ders çıkararak gelişim göstermeleri, gelecekleri açısından büyük önem taşıyor.Beşiktaş'taaltyapıdan yetişmiş oyuncuların kredisi hep yüksektir, olmalıdır da. Rıdvan ve Ersin hata yaparak olgunlaşacak, gelişecek ve büyüyecek. Kayseri maçında bu noktada hataları anlayışla karşılanmalıdır. Emre Kocadağ'ın maçtan sonra oyunculara destek ve moral vermesi çok yerinde, doğru bir karar. Rıdvan ve Ersin Beşiktaş'ın, Milli Takım'ın geleceğidir. Sabırla hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini tamamlamalıdırlar. Bu sabır ve kararlılık, onların önünü aydınlatacak ışık olacaktır.