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Bir maçla silmeyiz

Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Hata bu işin doğasında var. Bu formayı iyi olan giyecek. Genç, yaşlı, tecrübeli diye ayrım yapmıyoruz. Onlar da formayı hak etmek için daha çok çalışacaklar” dedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Bir maçla silmeyiz
Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği maçta yaptıkları kritik hatalarla sonuçta belirleyici olan kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz'a camia sahip çıktı. Konuyla ilgili olarak SABAH Spor'a konuşan Emre Kocadağ, altyapıdan çıkan oyuncuların genç oldukları için değil, iyi oldukları sürece oynayacaklarını söyledi. Kocadağ, "Futbol hata oyunudur. Bu işin doğasında var. Önemli olan bu hataları görüp kendini geliştirmek. İkisi de 19 yaşına gelmiş, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcuları. Bu formayı hak eden giyecek. Genç, yaşlı, tecrübeli diye bir ayrım yapmıyoruz. Onlar da formayı hak etmek için daha çok çalışacaklar. Bir maçla kimseyi silecek değiliz" ifadelerini kullandı.

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ
İki genç ve yetenekli isim. Henüz gerekli deneyimleri olmamasına rağmen görev aldıkları maçlarda iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Kayserispor maçında ise birinci golde sol bek Rıdvan'ın, ikinci golde ise kaleci Ersin'in hataları var. Fakat bir başka gerçek var ki, böylesi hatalar sadece genç oyunculara ait değil. Bu yüzden her iki futbolcunun da hatalarından ders çıkararak gelişim göstermeleri, gelecekleri açısından büyük önem taşıyor.

FATIH DOĞAN DİYOR Kİ
Beşiktaş'ta altyapıdan yetişmiş oyuncuların kredisi hep yüksektir, olmalıdır da. Rıdvan ve Ersin hata yaparak olgunlaşacak, gelişecek ve büyüyecek. Kayseri maçında bu noktada hataları anlayışla karşılanmalıdır. Emre Kocadağ'ın maçtan sonra oyunculara destek ve moral vermesi çok yerinde, doğru bir karar. Rıdvan ve Ersin Beşiktaş'ın, Milli Takım'ın geleceğidir. Sabırla hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini tamamlamalıdırlar. Bu sabır ve kararlılık, onların önünü aydınlatacak ışık olacaktır.

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