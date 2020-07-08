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ilk kez 4 gol yedi!

'in 31. haftasında 'a konuk olan , ağır bir mağlubiyet yaşadı. 'in öğrencileri sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım böylece ligde bu sezon ilk kez bir müsabakada 4 gol yedi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 23:34 ABONE OL
Galatasaray ilk kez 4 gol yedi!

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçında yendiği 4 golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında sakatlanmasının ardından kalesini kapatmakta zorlanıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez kalesinde 4 gol gördü. Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu'nda 28. haftadaki Gaziantep FK ve 30. haftadaki Trabzonspor müsabakalarında 3'er gol yemişti.

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Galatasaray ilk kez 4 gol yedi!
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