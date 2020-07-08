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Krallığını konuşturdu

’nın 5 büyük ligi ve Türkiye’nin değerlendirildiği 460 oyunculuk araştırmada gole en çok katkı yapan oyuncular sıralanırken Messi’nin 1. olduğu listede Sörloth 7. sırada

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Krallığını konuşturdu

Avrupa'nın yıldızları takımlarını sırtlamaya devam ederken Trabzonspor'dan Alexander Sörloth da katkısı ile takımını şampiyonluk yarışında tutmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin iki yıllığına Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, kaydettiği 21 golün yanı sıra 9 asisti ile de takım arkadaşlarını besledi. Toplamda 30 gole direkt katkıda bulunan Norveçli, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye değerlendirildiğine en çok gole katkı veren 7. oyuncu durumunda. 460 futbolcu arasında yapılan değerlendirmede ilk sırada Barça'nın yıldızı Lionel Messi 42 gole katkı verirken (22 gol-20 asist), Arjantinli'nin arkasında Lewandowski (38), İmmobile (36) ve Werner (36) sıralanıyor...



İNGİLİZLER İSYANDA!
İngilizler, Trabzonspor forması altında şov yapan Sörloth'un performansına hayran kalırken, Crystal Palace taraftarları oyuncuyu ellerinden kaçıran kulüp yönetime tepkili. 750 bin Euro'ya kiralanan oyuncunun bu kadar düşük bir rakama kaybedilmesine kızan İngiliz taraftarlar, yaşadıkları pişmanlığın oyuncu her gol attığında daha da artacağını ifade ediyor.

TESTLER NEGATİF ÇIKTI
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı. Yapılan açıklamada, "Yöneticilerimiz, futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 12.'si yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesine yer verildi.

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Krallığını konuşturdu
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