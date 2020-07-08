Scout ekibi karavana!

Sezon başında 11, devre arasında 3 olmak üzere toplam 14 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da Scout ekibi sadece 2 transferde belirleyici oldu. Sarı-kırmızılı kulüp adına oyuncu izleyen görevliler,Jesse'nin süre aldığı her maçta Galatasaray seviyesinde olmadığı ortaya çıkarken, Saracchi ise savunma performansıyla sınıfta kaldı.Galatasaray Yönetim Kurulu uzun bir aranın ardından başkan Mustafa Cengiz'in de stada gelmesiyle onun yönetiminde Aslantepe'de toplandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve yöneticiler gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.