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0-1 | MAÇ SONUCU

'in 31'inci haftasında ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren gol Afriyie Acquah'tan geldi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 18:27 Son Güncelleme: 8.7.2020 20:41 ABONE OL
Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31'inci haftasında şampiyonluk mücadelesinin uzağında kalan Sivasspor sahasında Yeni Malatyapsor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü Afriyie Acquah kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor 54 puanda kaldı, Yeni Malatyaspor ise 32 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.

67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.

82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

Mücadele BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
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