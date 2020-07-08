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Trabzon tepki gösterdi yanlıştan döndü

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Trabzon tepki gösterdi TFF yanlıştan döndü
TFF, kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını aynı güne aldı… 32. hafta programında yapılan değişikliğe göre; 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak F.Bahçe-Sivas maçı, 12 Temmuz Pazar gününe; 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Denizli-Trabzon müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki mücadele de 21.00'de başlayacak. Böylece Denizli-Trabzon ve Konya- Başakşehir maçları aynı anda başlayacak. Hatırlanacağı üzere geçen hafta Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp maçların aynı gün olmamasını eleştirerek "Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları artık aynı gün aynı saatte olmalı" demişti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da "Bizim fikstürü sıkıştırmışlar. Bu hatadan döneceklerine inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

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Trabzon tepki gösterdi TFF yanlıştan döndü
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