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Yunan oyun kurucu 'i transfer etti

, ekiplerinden Panathinaikos'la yollarını ayıran Calathes'i kadrosuna kattı. Yunan basketçinin 3 yıllık sözleşmenin altına imza attığı ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:10 ABONE OL
Barcelona Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i transfer etti

İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrılan 31 yaşındaki Calathes ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Tecrübeli basketbolcuyla sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Kariyerine 2009'da Panathinaikos'ta başlayan Calathes, daha sonra Rusya'nın Lokomotiv Kuban ile Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Memphis Grizzlies takımlarında forma giymiş ve 2015'te Yunanistan ekibine dönmüştü.

THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile 2011'de şampiyonluk yaşayan Calathes, 2018 ve 2019'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti. Calathes, 6 şampiyonluğa ulaştığı Yunanistan liginde ise 3 kez sezonun en değerli oyuncusu olmuştu.

Calathes, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon çıktığı 28 maçta 13,3 sayı, 9,1 asist, 4,9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

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Barcelona Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i transfer etti
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