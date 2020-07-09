Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini Real Betis ile anlaştı!

Yeni sezon öncesi teknik direktörünün kim olacağı merak edilen Fenerbahçe, listesine Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini'yi de almıştı ancak tecrübeli teknik adam İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik direktörün mukavelesi, 2023'e kadar geçerli olacak.