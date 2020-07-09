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'nin istediği ile anlaştı!

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımın adaylarından olan Şilili teknik adam , ekibi ile anlaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:33 Son Güncelleme: 9.7.2020 15:38 ABONE OL
Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini Real Betis ile anlaştı!

Yeni sezon öncesi teknik direktörünün kim olacağı merak edilen , listesine Şilili çalıştırıcı 'yi de almıştı ancak tecrübeli teknik adam İspanyol ekibi 'le sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik direktörün mukavelesi, 2023'e kadar geçerli olacak.

Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini Real Betis ile anlaştı!

MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?
16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen , parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi.

Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini Real Betis ile anlaştı!

Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı.

Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini Real Betis ile anlaştı!

Antrenörlüğe de yine aynı takımda başlayan Şilili teknik adam, daha sonra , , Villarreal, , Malaga, ve gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini Real Betis ile anlaştı!
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Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini Real Betis ile anlaştı!
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