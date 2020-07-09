Gaziantep FK 3-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Hüseyin Göçek'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller Alexandru Maxim (pen.), Furkan Soyalp ve Bartlomiej Pawlowski'den geldi. Konyaspor'uın tek sayısını ise Deni Milosevic kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor 30 puanda kaldı, Gaziantep FK 41 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.

26. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

45+2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul zorlukla kornere çeldi.



60. dakikada Oğuz'un kafa ile ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğrul'da kaldı.



64. dakikada Konyaspor'lu Bajic'in ceza sahası dışından vuruşunda Günay gole izin vermedi.



71. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay başarılı oldu.



73. dakikada Morais'in ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen üzerinden dışarı gitti.



80. dakikada Maxim'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.



85. dakikada Gaziantep FK VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.



86. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1



87. dakikada Morais'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1



90+7. dakikada kaleci Günay'ın uzun degajında topla buluşan Pawlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 3-1