Manchester United Aston Villa deplasmanında rahat kazandı!

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes, Mason Greenwood ve Paul Pogba kaydetti.

Corona virüsü arasından sonra formda dönen Manchester United, beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla puanını 58 yaptı ve Leicester City ile olan puan farkını 1'e düşürerek ilk 4 iddiasını sürdürdü.

Corona virüsü arasından sonra Bruno Fernandes ve Pogba'nın harika uyumu sayesinde formda dönen ManU, çıktığı 5 karşılaşmada 15 gol atarken, 3 gol yedi ve 13 puan topladı. Kırmızı Şeytanlar, yeniden başlayan Premier Lig'de sadece Tottenham deplasmanında aldığı beraberlikte puan kaybetti.

Ole Gunnar Solskjaer'in takımı önümüzdeki hafta sahasında Southampton'ı ağırlayacak. 27 puanla küme düşme hattında bulunan Aston Villa ise Crystal Palace'ı konuk edecek.

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