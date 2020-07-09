Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son nefesime kadar Galatasaray

Son nefesime kadar

, ayrılık iddialarına noktayı koydu: “İçeride veya dışarıda hangi görev verilirse bu kulübe hizmet edeceğim.”

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Son nefesime kadar Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 46 senesini geçirdiği sarı-kırmızılı kulüpte daha uzun yıllar görev yapmak istediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Allah'a şükürler olsun ki 46 seneyi sevdiğim, istediğim bir camiayla geçirdim. Çok şükür bana nasip olanlar oyunculuk, kaptanlık, hocalık... Son nefesime kadar, içeride veya dışarıda hangi görev verilirse Galatasaray'a hizmet edeceğim" diye konuştu. Bu açıklamaları sosyal medyada, "Hoca başkanlığa göz kırpıyor" yorumlarına neden olan Terim, maçla ilgili ise, "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Çok pozisyon bulduk. 4-1'i gören hayret eder" dedi.

KISITLAMAYLA GELİŞİLMEZ!
Terim, TFF'nin yeni yabancı kuralını ise şu sözlerle eleştirdi: "TFF yeni açıkladı ama açıklanmıştı 3-5 ay önce başka kulüpler tarafından. Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak, yasaklanarak bir büyüme, gelişme olmamıştır. Ne demek yerli oyuncu, yabancı oyuncu! Bunu iyi oyuncu, kötü oyuncu olarak düşünmemiz lazım. Yabancı sınırlaması yoktu, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan 4 tane stoper gönderdik, Ozan'ı 11 milyon Euro'ya satamazdık mesela! Sorun bu değil, sorun altyapıda! Şimdi herkes hazırlansın tekrar hükmen mağlubiyetlere... Saygı duyarız ama umarım doğru bir karardır."

EN KÖTÜ SEZONU
Terim, 13 sezonluk G.Saray kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. Resmi maçlarda bu sezon puan ortalaması 1,52'ye düşen İmparator, dün alınan yenilgi sonrası 2003-04 sezonunda ulaştığı ve düne kadar en kötü sezonu olan 1,53'lük puan ortalamasının altına düştü (18 G, 13 B ve 13 M).

YOUNES BELHANDA 10 MİLYON EURO!
Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Alanya'da çıktı ve Galatasaray, eski kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin Euro bonus ödeyecek. 2017 yazında 8 milyon Euro bonservisle transfer edilen Faslı 10 numaranın bonuslarıyla toplam maliyeti 10 milyon Euro'yu buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu? İşte o isim...
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu Perşembe günü raflarda yerini alıyor! A101 aktüel indirimli fırsat ürünleri sizleri bekliyor!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 8 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Bakan Koca son dakika açıkladı! 8 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM bu hafta! Akıllı bileklik, Drone ve birçok ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda!
Son dakika: Fenomen Duygu Özaslan'dan "Bulimia Nervoza'yım..." açıklaması! Duygu Özaslan TT olmuştu, ilk kez açıkladı!
SON DAKİKA - Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?
Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son nefesime kadar Galatasaray
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA