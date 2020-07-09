Son nefesime kadar Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 46 senesini geçirdiği sarı-kırmızılı kulüpte daha uzun yıllar görev yapmak istediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu. Bu açıklamaları sosyal medyada, "Hoca başkanlığa göz kırpıyor" yorumlarına neden olan Terim, maçla ilgili ise,dedi.Terim, TFF'nin yeni yabancı kuralını ise şu sözlerle eleştirdi: "TFF yeni açıkladı ama açıklanmıştı 3-5 ay önce başka kulüpler tarafından.Ne demek yerli oyuncu, yabancı oyuncu! Bunu iyi oyuncu, kötü oyuncu olarak düşünmemiz lazım. Yabancı sınırlaması yoktu, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan 4 tane stoper gönderdik, Ozan'ı 11 milyon Euro'ya satamazdık mesela! Sorun bu değil, sorun altyapıda!Terim, 13 sezonluk G.Saray kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. Resmi maçlarda bu sezon puan ortalaması 1,52'ye düşen İmparator, dün alınan yenilgi sonrası 2003-04 sezonunda ulaştığı ve düne kadar en kötü sezonu olan 1,53'lük puan ortalamasının altına düştü (18 G, 13 B ve 13 M).Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Alanya'da çıktı ve Galatasaray, eski kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin Euro bonus ödeyecek. 2017 yazında 8 milyon Euro bonservisle transfer edilen Faslı 10 numaranın bonuslarıyla toplam maliyeti 10 milyon Euro'yu buldu.