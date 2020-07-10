Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması

'dan açıklaması

Bir dönem forması giyen 'nın sarı-kırmızılı takıma antrenör olarak geri döneceği ifade ediliyor. Bu iddialar hakkında konuşan eski İspanyol yıldız, "Galatasaray'da kimseyle konuşmadım. Şu an bu konuyu konuşacak zaman şimdi değil" dedi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 19:05 Son Güncelleme: 10.7.2020 19:05 ABONE OL
Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması

Albert Riera, Galatasaray'da görev alacağı iddiaları hakkında konuştu ve sarı-kırmızılı takımda kimseyle görüşme yapmadığını açıkladı.

Ajansspor'a konuşan Riera, "Galatasaray'da kimseyle konuşmadım. Şu an bu konuyu konuşacak zaman şimdi değil. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara odaklanmak ve bu maçları kazanmak. Bu yüzden önümüzdeki sezon kiminle devam edilecek, kim gidecek, hangi oyuncu gelecek bunları konuşmanın zamanı değil. Benim meselem için daha zaman var. Galatasaray şu an Avrupa kupalarına katılabilmek için yarışıyor ve kalan 3 maçta da iyi bir derece elde etmek istiyor. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara konsantre olmak ve maçları kazanmak" dedi.

"MUSLERA'NIN SAKATLIĞINA ÇOK ÜZÜLDÜM"
Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera ile ilgili de konuşan Riera, "Elbetteki çok acı. Sakatlığına çok üzüldüm. Ancak kötümser olmamak lazım. Hayatta her şey var. Futbolda da sakatlıklar var. Optimist olmakta fayda var. En kısa sürede sahalara geri döneceğini düşünüyorum. Umutlu bakarak sağlığına kavuşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

FALCAO'NUN SAKATLIĞI HAKKINDA...
Falcao'nun sakatlığına da değinen Riera, "Hiç kimse sakatlık yaşamak istemez. Falcao da öyle. Kimse takımından yardımı mahrum bırakmak istemez. Bu futbolcunun elinde olan bir durum değil. Diğer futbolcular gibi Falcao da 11'de oynamayı arzu ediyor. Falcao'nun da bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. Bu herkes için geçerli bir durum. Falcao da böyle olmasını istemezdi" açıklamasını yaptı.

"3 MAÇI KAZANIP AVRUPA KUPALARA GİTMEK"
Galatasaray'ın tek amacının kalan 3 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Riera, "Elbetteki bunu sonuna kadar kovalamak lazım. Galatasaray da bunu yapmak zorunda. Bütün konsantrasyonunu bu kalan 3 maça çevirdiler. Tek düşünceleri kalan 3 maçı kazanıp Avrupa kupalara gitmek" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İNANILMAZ BİR TARAFTAR TOPLULUĞUNA SAHİP"
"Son olarak Galatasaray taraftarına bir mesajın var mı?" sorusu üzerine İspanyol futbolcu, "Her zaman verdiğim mesajı vermek istiyorum. İnanılmaz bir taraftar topluluğuna sahip. Ancak bazen takım iyi gider bazen ise kötü gidebilir. Önemli olan kötü giderken de takımının yanında olmak. Kötü gittiği günlerde daha fazla takımının yanında olmak. Ortak bir güç olduğunu gösterebilmek her zamankinden daha fazla yanlarında olmaları gerektiğidir" diyerek sözlerini tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı önlemleri duyurdu! Market ve kuaförlerde yeni dönem
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişini sürdürüyor! 10 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? 9 Temmuz SMS sıralaması ile Survivor'da elenen yarışmacı!
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftanın fırsat ürünleri SATIŞTA! BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
Düğünde atılan göbek pahalıya patladı! Damadın babasına ceza şoku...
Son dakika: Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA