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'tan sakatlık açıklaması!

'in 31. haftasında oynanan - maçında siyah beyazlı takımda sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen ve 'ün sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:09 ABONE OL

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa maçında siyah beyazlı takımda sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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