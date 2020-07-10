Emre Belözoğlu istedi resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi; Diego Perotti...

Victor Moses, Garry Rodrigues, Andre Ayew, Barış Alıcı gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe kanat rotasyonunda istediği başarıyı yakalayamadı. Max Kruse'nin ayrılmasından sonra 10 numara için de arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın transferine bitti gözüyle bakılıyor. Bu noktada Diego Perotti transferi biterse, oyuncu hem sol kanat hem sağ kanat hem de oyuna göre 10 numara pozisyonunda değerlendirilecek.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU BAZI MEVKİLER İÇİN ARAYIŞA GİRDİ!

İŞTE TRANSFER DÜŞÜNÜLEN POZİSYONLAR...

SOL BEK: Mevkinin tek adamı Hasan Ali uzun süre sakatlık nedeniyle oynayamadığı için bu bölgede asıl bölgesi sağ bek olan Dirar'a görev verildi, bu da savunmanın aksamasına yol açtı..

SAĞ BEK: Nabil Dirar'ın alternatifi olan genç Murat Sağlam'ın yeterli olup olmayacağı bilinmiyor...