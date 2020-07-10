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Emre Belözoğlu istedi resmi teklif yapıldı! 'den transfer hamlesi; ...

'den transfer hamlesi! Daha önce Arjantin milli takımında da forma giyen için resmi girişimler başladı. Hücum hattında opsiyonları arttırmak isteyen sarı lacivertlilerde Roma forması giyen Perotti için girişimler hızlandı. Daha önce Sevilla, Genoa gibi takımlarda da forma giyen yıldız oyuncu Roma'dan ayrılmak istiyor. TRT Spor'un son dakika olarak duyurduğu transfer haberine göre oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. İşte ...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:21 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:23 ABONE OL
Emre Belözoğlu istedi resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi; Diego Perotti...
26 Temmuz 1988'de Arjantin'de dünyaya gelen Diego Perotti, çok genç yaşta Sevilla altyapısında transfer oldu. Sevilla A takımına çıktıktan sonra Boca Juniors'a transfer olan Perotti, Genoa ile İtalya'ya geri döndü. Oradaki başarılı performansının ardından 2016 yılında 9 milyon € bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan başarılı futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. TRT Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, oyuncu için resmi teklif yaptı. Oyuncunun menajeri ile görüşmeler de başladı.

Victor Moses, Garry Rodrigues, Andre Ayew, Barış Alıcı gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe kanat rotasyonunda istediği başarıyı yakalayamadı. Max Kruse'nin ayrılmasından sonra 10 numara için de arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın transferine bitti gözüyle bakılıyor. Bu noktada Diego Perotti transferi biterse, oyuncu hem sol kanat hem sağ kanat hem de oyuna göre 10 numara pozisyonunda değerlendirilecek.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU BAZI MEVKİLER İÇİN ARAYIŞA GİRDİ!

İŞTE TRANSFER DÜŞÜNÜLEN POZİSYONLAR...

SOL BEK: Mevkinin tek adamı Hasan Ali uzun süre sakatlık nedeniyle oynayamadığı için bu bölgede asıl bölgesi sağ bek olan Dirar'a görev verildi, bu da savunmanın aksamasına yol açtı..

SAĞ BEK: Nabil Dirar'ın alternatifi olan genç Murat Sağlam'ın yeterli olup olmayacağı bilinmiyor...

STOPER: Zanka ve Adil Rami'nin verimsizliğine Sadık'ın sakatlığı eklenince Jailson'dan stoper yaratıldı ve onun hatalarıyla 21 puan uçtu. Serdar Aziz ve yeni sezonda kalıp kalmayacağı bilinmeyen Falette'in yanına takviye gerekiyor..

KANATLAR: Özellikle sol kanatta Garry Rodrigues'i zorlayıp rekabet yaratacak bir oyuncu mevcut kadroda bulunmuyor.

FORVET ARKASI: Kruse'nin ayrılmasıyla boşalan bu bölge için gereken özelliklere sahip oyuncu da yok..

SANTRFOR: Vedat Muriç'in oynayamayacağı durumlarda takımın oyun sistemine uygun bir yedek forvet oyuncusu alınmalı.

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Emre Belözoğlu istedi resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi; Diego Perotti...
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