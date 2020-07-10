Emre Belözoğlu istedi resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi; Diego Perotti...

Victor Moses, Garry Rodrigues, Andre Ayew, Barış Alıcı gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe kanat rotasyonunda istediği başarıyı yakalayamadı. Max Kruse'nin ayrılmasından sonra 10 numara için de arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın transferine bitti gözüyle bakılıyor. Bu noktada Diego Perotti transferi biterse, oyuncu hem sol kanat hem sağ kanat hem de oyuna göre 10 numara pozisyonunda değerlendirilecek.
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İŞTE TRANSFER DÜŞÜNÜLEN POZİSYONLAR...
SOL BEK: Mevkinin tek adamı Hasan Ali uzun süre sakatlık nedeniyle oynayamadığı için bu bölgede asıl bölgesi sağ bek olan Dirar'a görev verildi, bu da savunmanın aksamasına yol açtı..
SAĞ BEK: Nabil Dirar'ın alternatifi olan genç Murat Sağlam'ın yeterli olup olmayacağı bilinmiyor...
STOPER: Zanka ve Adil Rami'nin verimsizliğine Sadık'ın sakatlığı eklenince Jailson'dan stoper yaratıldı ve onun hatalarıyla 21 puan uçtu. Serdar Aziz ve yeni sezonda kalıp kalmayacağı bilinmeyen Falette'in yanına takviye gerekiyor..
KANATLAR: Özellikle sol kanatta Garry Rodrigues'i zorlayıp rekabet yaratacak bir oyuncu mevcut kadroda bulunmuyor.
FORVET ARKASI: Kruse'nin ayrılmasıyla boşalan bu bölge için gereken özelliklere sahip oyuncu da yok..
SANTRFOR: Vedat Muriç'in oynayamayacağı durumlarda takımın oyun sistemine uygun bir yedek forvet oyuncusu alınmalı.