Neredesin Vedat Muriqi!

İlk 18 haftada 53 şutunda 29 isabet bulan ve 12 gol atıp, 4 gol pası veren Vedat Muriqi,. Kosovalı oyuncu, şutlarının sadece 16'sını kaleye isabet ettirirken, gol olma yüzdesigeriledi. Şutlarını gole çevirme başarısı neredeyse 3'te 1'e inen Kosovalı futbolcu, 40 şutun 35'ini ceza sahası içinden atmasına rağmen 3 golde kaldı. 26 yaşındaki santrforVedat'ın geride kalan 12 hafta içerisinde 486 kez topla buluşmasına rağmen sadece üç gol bulması topla yeterince buluşamıyor iddialarının da doğru olmadığını gösterdi. Alanya ve A.Gücü maçlarındakez, Kasımpaşa karşılaşmasında, Denizli'de, Trabzon maçındakez topla buluşan Vedat, aradığını ise bulamadı.Fenerbahçe, Vedat'ın varlık gösteremediği son 12 maçta çimlerde 23 puan bıraktı. Bu karşılaşmaların 5'ini kaybeden sarı-lacivertliler, 4'ünde ise berabere kaldı. Sadece üç maçı kazanan Fenerbahçe'de bu müsabakaların ikisinde (Kayserispor, Malatya) Vedat'ın gol attığı görüldü.