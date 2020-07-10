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'da corona virüsü testleri negatif

, 'de ile oynayacağı maç öncesinde teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara corona virüsü testleri uygulandı. 10. kez yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 20:48 ABONE OL
Sivasspor'da corona virüsü testleri negatif

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 10. kez corona virüsü testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize ve tüm personelimize yapılan 10. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Sivasspor'da corona virüsü testleri negatif
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