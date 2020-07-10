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Son dakika... ve Feghouli'nin cezalarını onadı

Son dakika... , 'da 'nin 2 maçlık, 'de ise 'in 1 maçlık cezasını onadı.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 18:22 Son Güncelleme: 10.7.2020 18:40 ABONE OL
Son dakika... Tahkim Kurulu Serdar Aziz ve Feghouli'nin cezalarını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Feghouli'nin 2 maçlık ve Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz'in 1 maçlık cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/837 K.2019-2020/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/835 K.2019-2020/986 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Son dakika... Tahkim Kurulu Serdar Aziz ve Feghouli'nin cezalarını onadı
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