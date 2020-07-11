Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi Serie A'da 32'inci haftasında Brescia, Roma'yı konuk etti.
Mario Rigamonti Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Paulo Fonseca'nın ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Federico Fazio, 62. dakikada Nikola Kalinic ve 74. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.
CENGİZ VE MERT ŞANS BULAMADI
Roma forması giyen milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin, maçta şans bulamadılar.
Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Roma, bu sonuçla puanını 54'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Brescia ise 21 puanla 19. sırada yer buldu.