Burak ve Gökhan derbiye yetişecek

Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün durumları belli oldu. 11. dakikada oyundan çıkan deneyimli golcünün baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildi. 36. dakikada maçı yarıda bırakan Gökhan Gönül'ün ise sağ dizinde doku zedelenmesi tespit edildiği açıklandı. Her iki oyuncunun da tedavisi sürerken bu hafta pazartesi günü Yeni Malatya maçında olmayacakları öğrenildi. Sağlık heyetinin yoğun mesaisi ile deneyimli isimlerin, gelecek hafta F.Bahçe derbisinde oynaması bekleniyor.Burak Yılmaz, bu sezon sakatlıklar nedeniyle siyah-beyazlıların 12 maçını kaçırdı.Gökhan Gönül bu sezon siyah-beyazlı forma ile 27 lig maçında toplam 2 bin 287 dakika forma giyerken 3 gol atıp 3 kez de asiste imzasını attı.Gökhan Gönül baldır gerilmesi sebebiyle bu sezon 5 maç daha kaçırmıştı.