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'den ikisi savunmaya 3 !

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen 'de, gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertliler ilk olarak, oldukça sıkıntı yaşadığı savunma bölgesini güçlendirecek. Kanarya, hücum hattı içinse yıldız bir isimle anlaşmaya vardı. İşte son dakika Fenerbahçe haberlerinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 11.7.2020 11:44 ABONE OL
Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

, iki sezondur devam eden stoper problemini kökten çözmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

Yapılan toplantılar sonucu ve Sadık Çiftpınar'la devam etme kararı veren sarı-lacivertliler Simon Falette'yi de elde tutup, ayrıca iki yeni gerçekleştirme planı yapıyor.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, derde derman olarak belirlenen isimler ile .

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

Bundesliga'ya veda eden 'ta forma giyen 25 yaşındaki , yerli ve millî özelliklerinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilmesiyle sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu, millî takımda kaptanlığını yaptığı 'ı markaja alırken yönetici Selâhattin Baki de Fortuna'ya pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

'ın kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istemesi transferin önündeki en büyük zorluk olarak görülüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin kolay kolay pes etmeye niyeti yok.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

BELÇİKALI SICAK BAKIYOR

Öte yandan Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'in transferine sona gelindi.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

33 yaşındaki Belçikalı'nın yıllık 2 milyon avrodan iki senelik sözleşmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

Ajax'ta yıldızı parlayan Vertonghen, 2012'den beri Tottenham'da forma giyiyor.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

118 maça çıktığı Belçika Millî Takımı'ndaki yerini de koruyan tecrübeli oyuncunun yeni savunma lideri olması planlanıyor.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

Vertonghen aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

ARJANTİNLİ MÜJDESİ

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından Garry Rodrigues'le yolları ayırma kararı alan , Roma'da forma giyen Diego Perotti ile anlaştı.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

Otuz bir yaşındaki Arjantinli sol açık bonservis meselesini çözerse çubukluyu giyecek.

Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!

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Fenerbahçe'den ikisi savunmaya 3 transfer!
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