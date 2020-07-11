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'in 32. haftasının açılış maçında , sahasında 'ni ağırlıyor. öncesi Göztepe, 39 puanla dokuzuncu, Gençlerbirliği ise 33 puanla 12. sırada bulunuyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 20:58 Son Güncelleme: 11.7.2020 20:59 ABONE OL
Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de 32. hafta hayecanı İzmir'de başlıyor. İzmir temsilcisi Göztepe sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelede daha rahat olan taraf Göztepe, Deplasman ekibi ise 33 puanda ve 16. sıradaki Kayserispor'un sadece 2 puan üstünde. Kırmızı siyahlı takım kritik mücadeleden 3 puan çıkararak Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken rahatlamak istiyor.

MÜCADELENİN 11'LERİ
Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Atınç, Yalçın, Murat, Berkan, Castro, Poko, Tripic, Soner Aydoğdu, Wilczek
Gençlerbirliği: Ertaç, Toure, Erdem, Soner Dikmen, Sefa, Ramos, Polomat, Candeias, Berat, Sio, Stancu



İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Göztepe - Gençlerbirliği maçında iki takımın da eksikleri dikkat çekiyor. Ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto sakatlığından dolayı forma giyemiyor. Konuk Gençlerbirliği'nde ise Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.

LİGDE 34. RANDEVU
Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.

METE KALKAVAN YÖNETİYOR!
Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe - Gençlerbirliği arasında oynanan açılış maçını Mete Kalkavan yönetiyor.

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Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI
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