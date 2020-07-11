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‘Hakem değil kural hatası var Maç yeniden oynanmalı’

, G.Antep’in penaltı pozisyonunda kural hatası olduğu gerekçesi ile tekrar istedi

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
‘Hakem değil kural hatası var Maç yeniden oynanmalı’
Konyaspor, G.Antep maçında yaşanan penaltı pozisyonunda kural hatası olduğu gerekçesi ile maçın tekrarını istedi. 84. dakikaya kadar maçı 1-0 önde götüren Konya, bu dakikadaki penaltı sonrasında 3-1 kaybetmişti. Pozisyonla ilgili resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gaziantep FK-İ.H. Konyaspor maçında penaltı verilen pozisyonda top rakip oyuncunun ayağından çıktıktan sonra kimseye temas etmeden 'doğrudan' futbolcumuz Volkan'ın eline çarpmamıştır. Bu yüzden spor kamuoyunda yapılan yorumlar ve bahse konu maddeler geçerli değildir. 84. dakikada yaşanan pozisyonu bire bir tarif eden madde 'oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak üzere) doğrudan gelirse ihlal teşkil etmez' maddesidir. Burada da aslolan savunma oyuncusunun ayağından, kafasından ve vücudundan sekerek doğrudan eline/koluna temas etmesidir. Hakem Hüseyin Göçek burada kesinlikle kural hatası yapmıştır. Kural tartışmaya ve yoruma mahal vermeyecek kadar açıktır. VAR incelemesi, pozisyonu tüm açıklığı ile görme, dolayısı ile topun oyuncumuzun ayağından geldiğini de açıkça görme imkanı tanımaktadır. Hakem bu durumu şüphesiz açıkça görmesine rağmen hatalı karar vererek hakem hatası değil kural hatası gerçekleştirmiştir. Konyaspor olarak maçın tekrar edilmesini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdanlarına koyarak ivedi ve adil şekilde karar vermelerini bekliyoruz."

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‘Hakem değil kural hatası var Maç yeniden oynanmalı’
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