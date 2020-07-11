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Anfield'da ilk kez puan kaybetti!

'in 35. haftasında sahasında Burnley'i ağırladı. İki takım Andres Robertson ve 'in karşılıklı golleriyle sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Liverpool sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 19:14 ABONE OL
Liverpool Anfield'da ilk kez puan kaybetti!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool ile Burnley karşı kariıya geldi. Şampiyonluğu haftalar öncecesinden garantileyen Kırmızılar rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezon Anfield Road'da ilk kez puan kaybetti.

Liverpool'un golünü 34'te Robertson kaydederken, konuk takımın beraberlik sayısı 69. dakikada Jay Rodriguez'den geldi.

Klopp'un ekibi bu sonuçla puanını 93'e çıkarırken, Burnley ise puanını 50'ye yükseltip maç fazlasıyla 9. sıraya tırmandı.

Öte yandan, bu beraberlikten sonra Liverpool Premier Lig'de 1 sezonda en çok puan toplayan takım rekorunu kırmak için kalan 3 maçını da kazanmak zorunda. Şampiyon, 1 beraberlik alırsa Manchester City'nin 100 puanlık rekorunu ancak egala edebilecek. Yaşayacağı 1 mağlubiyette ise rekor şansı kalmayacak.

Liverpool'un Premier Lig'de kalan maçları şu şekilde
Arsenal - Liverpool
Liverpool - Chelsea
Newcastle United - Liverpool

İngiltere Premier Lig’de küme düşen ilk takım Norwich City

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Liverpool Anfield'da ilk kez puan kaybetti!
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