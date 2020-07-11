Luis Suarez transferinde Real Betis Galatasaray'a rakip oldu!

Watford'ın Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu Luis Suarez, bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti. Genç yıldız için temaslarını başlatan sarı-kırmızılı takıma, İspanya'dan kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'ye imza attıran Real Betis, golcü transferi için harekete geçti. Betis'in hedefinde ise Zaragoza'da kiralık olarak oynayan Luis Suarez var.

Bonservisi İngiliz ekibi Watford'da bulunan Suarez için istenen bedelin 15 milyon Euro olduğu ifade edilirken, Betis'in henüz bu rakama çıkamadığı bilgisi de paylaşıldı. Haberde 22 yaşındaki futbolcu ile Lazio, Napoli, Galatasaray, Atletico Madrid, Getafe ve Valencia gibi takımların da ilgilendiği bildirildi.

Kolombiyalı Luis Javier Suarez Charris, La Liga 2'de yer alan Real Zaragoza'da 29 maça çıktı. 17 gol atıp 3 de asist yaptı ve bu performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcunun, kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.