Rakip Manchester United!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 yendiği Kopenhag'ı elemesi halinde
çeyrek finale yükselecek olan Başakşehir, bu turda LASK-Manchester United mücadelesinin galibiyle oynayacak. M.United son 16 turunun ilk maçında deplasmanda rakibini 5-0 yenmişti.
Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Çeyrek final 10-11 Ağustos, yarı final 16-17 Ağustos, final Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta oynanacak. Son 16 turu maçları ise 5-6 Ağustos'ta...
AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER (ÇEYREK FİNAL)
Wolfsburg-S.Donetsk / Eintracht Frankfurt-Basel
LASK-Manchester United / Başakşehir-Kopenhag
Inter-Getafe / Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen
Wolves-Olympiakos / Roma-Sevilla
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
R.Madrid-M.City / O.Lyon-Juventus
Leipzig-Atletico Madrid
Barcelona-Napoli / Bayern Münih-Chelsea
Atalanta-Paris Saint Germain