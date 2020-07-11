Rakip Manchester United!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Son 16 turu ilk maçındaçeyrek finale yükselecek olan Başakşehir, bu turda LASK-Manchester United mücadelesinin galibiyle oynayacak.Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Çeyrek final 10-11 Ağustos, yarı final 16-17 Ağustos, final Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta oynanacak.Wolfsburg-S.Donetsk / Eintracht Frankfurt-BaselLASK-Manchester United / Başakşehir-KopenhagInter-Getafe / Glasgow Rangers-Bayer LeverkusenWolves-Olympiakos / Roma-SevillaR.Madrid-M.City / O.Lyon-JuventusLeipzig-Atletico MadridBarcelona-Napoli / Bayern Münih-ChelseaAtalanta-Paris Saint Germain