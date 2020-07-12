Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazanmış, sezon bitene kadar takım Tahir Karapınar'a emanet edilmişti.

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezonun yeni teknik direktörünü belirlediklerini ifade ederek "sezon bittiği zaman açıklayacağız" demişti.

Ali Koç'un açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin başına Erol Bulut'un geçeceği iddia edilmişti.

Usta yorumcu Ahmet Çakar ise kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

"KOCAMAN GERİ DÖNECEK"

Fenerbahçe'ninn eninde sonunda Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek" Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkadaşlığı yaptılar" dedi.

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU