Bursaspor play-off'u garantiledi!

Bu sezon Süper Lig'e geri dönmekten başka bir şey düşünmeyen Bursaspor, iç sahadaki son maçında bugün İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.30'da başlayan mücadeleyi Aydın bölgesi üst klasman hakemi Bahattin Şimşek yönetti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini Seleznov penaltıdan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Domgjonas ve 47. dakikada Mehmet Boztepe kaydetti.



Bu sonuçla Bursaspor play-off'a kalmayı garantiledi ancak son haftadaki maçların skoruna göre ligde ikinci sırayı alarak play-off oynamadan Süper Lig'e çıkma şansı da sürüyor.