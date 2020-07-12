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play-off'u garantiledi!

1. Lig'de 'e çıkma yarışı tüm hızıyla sürüyor. Bir üst lige yükselmek için yarış içinde olan , sahasında Menemenspor'u ağırladı. Mücadele, sona erdi.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:47 ABONE OL
Bursaspor play-off'u garantiledi!

Bu sezon Süper Lig'e geri dönmekten başka bir şey düşünmeyen Bursaspor, iç sahadaki son maçında bugün İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.30'da başlayan mücadeleyi Aydın bölgesi üst klasman hakemi Bahattin Şimşek yönetti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini Seleznov penaltıdan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Domgjonas ve 47. dakikada Mehmet Boztepe kaydetti.

Bu sonuçla Bursaspor play-off'a kalmayı garantiledi ancak son haftadaki maçların skoruna göre ligde ikinci sırayı alarak play-off oynamadan Süper Lig'e çıkma şansı da sürüyor.

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Bursaspor play-off'u garantiledi!
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