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Çağlar'lı Bournemouth'tan fark yedi!

'in 35. haftasında Bournemouth sahasında Çağlar'lı 'yi ağırladı. Ev sahibi takım sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Southampton maçını kazandığı takdirde Leicester City ilk 4 dışında kalacak.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 23:46 ABONE OL
Çağlar'lı Leicester City Bournemouth'tan fark yedi!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth sahasında Leicester City'yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 67. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren goller 66. dakikada Stanislas, 67. dakikada Solanke, 83. dakikada Jonny Evans(k.k) ve 87. dakikada yine Solanke'nin ayağından geldi.

Leicester City'nin tek golü maçın 23. dakikasında golcü Jamie Vardy'den geldi.

Bu sonuçlarla Leicester maç fazlasıyla 62 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Premier Lig'de 9 maç aradan sonra kazanan Bournemouth ise puanını 31'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı.

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Çağlar'lı Leicester City Bournemouth'tan fark yedi!
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