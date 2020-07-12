Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz tarihe geçti

'nin genç yıldızı Beyaz tarihe geçti

'in 32'inci haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmada 16 yaşındaki Beyaz'a ilk 11'de görev verdi. Yıldız futbolcu böylece Fenerbahçe'de lig tarihinde sahaya ilk 11'de çıkan en genç futbolcu oldu.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 22:37 ABONE OL
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz tarihe geçti

Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında tarihi bir an yaşandı.

Teknik direktör Tahir Karapınar'ın 11'de sahaya sürdürğü 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla lig tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.

İLK KEZ 11'DE YER ALDI

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti.

Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de çıktı.

Öte yandan Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

JAILSON'UN YERİNE OZAN STOPERDE GÖREV ALDI

Öte yandan Tahir Karapınar, yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çeken Jailson'u Sivasspor karşısında kulübede oturttu. Brezilyalı futbolcunun yerine Ozan Tufan stoperde görev yaptı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim oldu? 11 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ve elenen isim...
Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller
Son Dakika: Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımlarına rekor beğeni! Ünlü sanatçıdan Ayasofya kararı sonrası peş peşe tweetler geldi!
Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
SON DAKİKA HABER: Altın fiyatlarında önemli hareketlilik! 12 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı sizleri bekliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Transferi bu fotoğrafla duyurdu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz tarihe geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA