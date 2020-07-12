Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz tarihe geçti

Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında tarihi bir an yaşandı.
Teknik direktör Tahir Karapınar'ın 11'de sahaya sürdürğü 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla lig tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.
İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı.
Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti.
Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de çıktı.
Öte yandan Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.
JAILSON'UN YERİNE OZAN STOPERDE GÖREV ALDI
Öte yandan Tahir Karapınar, yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çeken Jailson'u Sivasspor karşısında kulübede oturttu. Brezilyalı futbolcunun yerine Ozan Tufan stoperde görev yaptı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.